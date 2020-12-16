La Liga'nın 14. haftasında Barcelona, Real Sociedad'ı konuk edecek. Imanol Alguacil yönetiminde harikalar yaratan ve sezonun en flaş takımı olan Sociedad, ligde sadece 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 26 puanla Atletico Madrid'in önünde averajla liderlik koltuğunda oturan Bask ekibi, çıkışını Barcelona karşısında da sürdürüp evine zirvede dönmek istiyor. 2 maç eksiği olan ve 17 puanla 8. sırada yer alan Barcelona, bu sezon istikrarsız bir görüntü çiziyor. Son 9 maçta 3 galibiyet, 4 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak bekleneni veremeyen Barça ise Sociedad maçıyla yeni bir başlangıç peşinde olacak. Katalan ekibi, evinde 3 puana uzanıp zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Barcelona'da Ansu Fati, Sergi Roberto, Pique ve Dembele, Sociedad'da ise Sangalli, Oyarzabal ile Elustondo, sakatlıkları sebebiyle kritik maçta forma giyemeyecekler.

Barcelona - Real Sociedad maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

16 Aralık Çarşamba günü Camp Nou'da oynanacak 90 dakika Spor SMART ekranlarından futbolseverler ile buluşacak. Kritik maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Barcelona - Real Sociedad muhtemel 11'ler:

Barcelona: Ter Stegen, Dest, Araujo, Lenglet, Alba, Busquets, Pedri, De Jong, Griezmann, Coutinho, Messi

Real Sociedad: Remiro, Gorosabel, Zubeldia, Normand, Monreal, Silva, Merino, Zubimendi, Portu, Januzaj, Jose