La Liga’da da ezeli rekabete sahip Real Madrid ile Barcelona, bu kez İspanya Süper Kupa final müsabakasında kozlarını paylaştı. Real Madrid’de Alaba, Vazquez ve Tchouameni gibi isimler yer alamadı, Barcelona ise dev maça tam kadro çıktı. King Fahd Stadı'nda oynanan ve futbolseverleri ekran başına kilitleyen El Clasico’da kazanan Barça oldu.

33. dakikada Gavi ile öne geçen Katalan ekibi, 45. dakikada Robert Lewandowski ile farkı 2'ye çıkardı ve soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle gitti. Polonyalı golcü, El Clasico'daki ilk golünü atarken Barcelona rüzgarı ikinci yarıda da devam etti.









69. dakikada sahneye çıkan Pedri, takımının 3. golünü atarken skor perdesini 90+3. dakikada Karim Benzema kapattı, İspanyol hakem Ricardo De Burgos'un yönettiği 90 dakika Xavi'nin ekibinin 3-1'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Xavi'nin ilk kupası

İspanya Süper Kupası’nı 14. kez kazanan kupanın en başarılı takımı olan Barcelona, 4 yıllık kupa hasretini de ezeli rakibi karşısında bitirdi. Barcelona'nın hocası Xavi, takımıyla teknik direktör olarak ilk kez bir kupa kazanma başarısı gösterdi. Kupayı 12 kez müzesine götüren Real Madrid ise Barcelona ile kupa sayısını eşitleme fırsatını kullanamadı.