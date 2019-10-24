Barcelona-Real Madrid maçının tarihi açıklandı

İspanya Futbol Federasyonu, Katalonya’daki olaylardan dolayı ertelenen Barcelona-Real Madrid maçının 18 Aralık’ta oynanacağını açıkladı. Lig komitesi, 10. hafta maçının iki kulübün ortak kararıyla 18 Aralık Çarşamba gününe alındığını duyurdu. La Liga yönetimi ise El Clasico’nun 18 Aralık yerine 7 Aralık Cumartesi günü oynanmasını istiyordu.

Hatırlanacağı üzere İspanya’da Yüksek Mahkeme’nin tutuklu yargılanan dokuz Katalan siyasetçi hakkında mahkumiyet kararı vermesinin ardından, ayrılıkçı gruplar Barselona merkezli gösteriler başlatmış ve 600’den fazla kişi çıkan olaylarda yaralanmıştı. Bunun üzerine İspanya hükümetinin talebiyle 26 Ekim’de oynanması gereken Barcelona - Real Madrid maçı ertelenmişti.