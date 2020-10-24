Barcelona-Real Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda

Sadece İspanya’nın değil tüm dünyanın merakla beklediği El Clasico heyecanı bugün yaşanacak. La Liga’nın en büyükleri Barcelona ile Real Madrid, kozlarını Nou Camp Stadı’nda paylaşacak. Saat 17.00’de başlayacak karşılaşma, D Smart üzerinden yayın yapan Türkiye’nin

1 numaralı spor kanalı Spor Smart’tan canlı olarak ekranlara gelecek. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle 100 bin kişilik Nou Camp’ta kulüp yetkilileri ve görevliler dışında hiç kimse olmayacak. Taraftarsız El Clasico öncesi Barça’daki geleceği belirsizliğini koruyan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek Lionel Messi için bu maçın evindeki son Real Madrid maçı olup olmayacağı merakla konusu… Ev sahibinde Ter Stegen ve Umtiti sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek ama hazır hale gelen sol bek Jordi Alba’nın sahada olması bekleniyor.

Muhtemel 11'ler

Barcelona: Neto, Roberto, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, De Jong, Fati, Coutinho ,Griezmann, Messi

Real Madrid: Courtois, Nacho, Varane, Ramos, Marcelo ,Casemaro, Valverde, Kros, Modric , Junior, Benzema

Sergio Ramos maça hazır…

Ronald Koeman’ın, Real’e karşı teknik adam olarak ilk sınavında konuk ekibin hocası Zinedine Zidane, bu maç öncesi sahaya sakatlar Hazard, Carvajal ve Odegaard’dan yoksun çıkacak. Sakatlığı geçen takım kaptanı Sergio Ramos’un, büyük ihtimalle ilk 11’de olacağı öğrenildi. Maçı ise hakem Juan Martínez Munuera yönetecek. Munuera’nın kariyerindeki ilk El Clasico’su olacak. Bu hakemin yönettiği maçlarda Real, 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi, Barça da 15 galibiyet ile 3’er beraberlik ve yenilgi aldı.











