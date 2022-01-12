Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
İspanya Süper Kupası yarı finalinde Barcelona ile Real Madrid, karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan'daki mücadeleyi kazanan takım adını finale yazdıracak. İki takımın kaptanı; Real'den Benzema ile Barça'dan Busquets, kazanan taraf olarak finale çıkmayı amaçlıyorlar. Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve El Clasico ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
Dünya futbolunun iki devi, bu akşam kozlarını İspanya Kral Kupası yarı finalinde paylaşacak. Real Madrid ile Barcelona, 4'lü turnuvaya ev sahipliği yapan Suudi Arabistan'daki Kral Fahd Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Barcelona - Real Madrid (El Clasico) maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Suudi Arabistan'daki Kral Fahd Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak mücadele, Tivibuspor3'ten canlı olarak ekranlara gelecek. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Barcelona - Real Madrid muhtemel 11'ler
Barcelona: Ter Stegen, Alves, Pique, Araujo, Alba, Busquets, F.De Jong, Iglesias, Dembele, Depay, L.De Jong
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Casemiro, Kross, Modric, Asensio, V.Junior, Benzema
Barça'da sakatlıkları sebebiyle Sergi Roberto ve Eric Garcia kesin olarak forma giyemeyecek. Real'de de Gareth Bale'nin oynamayacağı bildirildi. Geçen yıl İspanya'da gerçekleşen Süper Kupa'yı, Barça'yı 3-2 yenen Athletic Bilbao müzesine götürmüştü.
Yarın A.Madrid-A.Bilbao
Kupanın diğer yarı finalinde yarın Atletico Madrid ile son şampiyon Bilbao sahne alacak. İki maçın galibi, 16 Ocak'taki finalde mücadele edecek. Bu arada Katalanlar, toplamda 13 ile bu organizasyonda en fazla mutlu sona ulaşan kulüp unvanını elinde bulunduruyor.