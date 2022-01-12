Dünya futbolunun iki devi, bu akşam kozlarını İspanya Kral Kupası yarı finalinde paylaşacak. Real Madrid ile Barcelona, 4'lü turnuvaya ev sahipliği yapan Suudi Arabistan'daki Kral Fahd Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Barcelona - Real Madrid (El Clasico) maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Suudi Arabistan'daki Kral Fahd Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak mücadele, Tivibuspor3'ten canlı olarak ekranlara gelecek. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Barcelona - Real Madrid muhtemel 11'ler

Barcelona: Ter Stegen, Alves, Pique, Araujo, Alba, Busquets, F.De Jong, Iglesias, Dembele, Depay, L.De Jong

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Casemiro, Kross, Modric, Asensio, V.Junior, Benzema

Barça'da sakatlıkları sebebiyle Sergi Roberto ve Eric Garcia kesin olarak forma giyemeyecek. Real'de de Gareth Bale'nin oynamayacağı bildirildi. Geçen yıl İspanya'da gerçekleşen Süper Kupa'yı, Barça'yı 3-2 yenen Athletic Bilbao müzesine götürmüştü.

Yarın A.Madrid-A.Bilbao

Kupanın diğer yarı finalinde yarın Atletico Madrid ile son şampiyon Bilbao sahne alacak. İki maçın galibi, 16 Ocak'taki finalde mücadele edecek. Bu arada Katalanlar, toplamda 13 ile bu organizasyonda en fazla mutlu sona ulaşan kulüp unvanını elinde bulunduruyor.