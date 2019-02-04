İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Barcelona ile Real Madrid, avantajlı bir skor almak için kozlarını paylaşacak. Ligde ise 26. hafta mücadelesinde Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Barcelona'yı 2 Mart'ta ağırlayacak. Futbolseverler, böylece bir aydan kısa süre içerisinde üç El Clasico maçı seyretme şansına sahip olacak. İki ezeli rakipten biri, oynanacak iki maçın sonunda adını finale yazdıracak. Turun ilk ayağı Barcelona'nın stadyumu Camp Nou'da, ikinci ayağı ise Real Madrid'in evi Santiago Bernabeu'da oynanacak.

Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

6 Şubat Çarşamba günü Camp Nou Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Mateu Lahoz düdük çalacak. Dev maç TSİ 23.00'da başlayacak. Karşılaşmanın yayıncısı henüz belli değil. Dev maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Messi şoku! El Clasico'da oynamayabilir

Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde, Valencia ile oynanan maçta bir sakatlık geçiren Lionel Messi'nin durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Arjantinli yıldız, 2-2'lik beraberlikle sona eren maçın 64. dakikasında kaydettiği ikinci golden kısa süre sonra sağ bacak üst adalesinden bir sakatlık geçirmişti.

Messi oyun alanı kenarında yapılan tedavisinin ardından sahaya dönse de, yıldız futbolcunun Kral Kupası yarı finalinde Real Madrid ile oynanacak dev maçta forma giyememe ihtimali bulunuyor. Valverde, Messi'nin durumuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, "Messi'nin ufak bir problemi var ama tam olarak durumu belli değil. Sağlık ekibinden gelecek raporu bekliyoruz. Eğer durumu uygun olursa, Çarşamba günkü maçta sahada olacaktır." dedi