Barcelona ile Real Madrid arasında güvenlik sebebiyle 26 Ekim’den, 18 Aralık’ta ertelenen El Clasico heyecanında beklenen gün sonunda geldi. Barça, zorlu randevu öncesi kendisi gibi 35 puanı olan Real’in averajla önünde lider durumda bulunuyor. Kaptan Lionel Messi önderliğindeki Barça’da Dembele ve Arthur, kaptan Sergio Ramos’lu Madrid cephesinde de başta Eden Hazard olmak üzere Asensio, Vazquez ve Marcelo gibi yıldızlar, sakatlıkları sebebiyle forma giyemiyor.





Barcelona - Real Madrid maçı hangi kanalda?

TSİ Saat 22.00’de Nou Camp’ta iki dev, kozlarını İspanya Ligi’nde paylaşıyor. Nefesleri kesecek mücadele D Smart üzerinden yayın yapan Spor Smart kanalından canlı olarak ekranlara geliyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi anbean haberimizde.

Barcelona - Real Madrid ilk 11'ler:

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Sergi Roberto, Lenglet, Jordi Alba, Rakitic, Frenkie de Jong, Griezmann, Messi, Suarez

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Mendy, Casemiro, Kroos, Valverde, Isco, Bale, Benzema

İspanya’da El Clasico için olağanüstü hal

Katalonya’daki bağımsızlık yanlısı grupların bloke etme çağrısı yaptığı El Clasico "yüksek riskli maç" ilan edilirken, ilklerin yaşanacağı bir dizi güvenlik önlemi alındı. Katalonya yerel polisi Mossos d’Esquadra’nın liderliğinde oluşturulan güvenlik önlemleri kapsamında, maç günü 3 binden fazla güvenlik görevlisinin çalışacağı ve İçişleri Bakanlığının kararıyla Barselona’ya 500 kişilik ek jandarma ve ulusal polis ekibi gönderileceği bilgisi verildi. Ayrıca Real Madrid takımının sabah Barselona’ya gideceği ve ilk defa Barcelona takımının ve maçı yönetecek hakem kadrosunun da aynı otelde kampa gireceği bildirildi. Ayrılıkçı grupların olası bir eylemine karşı Real Madrid ve Barcelona takımları ile hakemlerin güvenlik kortejiyle Nou Camp Stadı’na gidecekleri kaydedildi.

El Clasico öncesinde her iki takımın puanları eşit

El Clasico maçı öncesinde her iki takım da ligde 35’er puanda bulunurken, Barcelona averajla Real Madrid’İn önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Real Madrid’de James Rodriguez, Marco Asensio, Lucas Vazquez, Marcelo ve Eden Hazard, Barcelona’da ise Ousmane Dembele ve Arthur Melo sakatlıkları dolayısıyla takımlarında yer almıyor. Barcelona son 5, Real Madrid ise son 7 haftadır yenilmezken, her iki takımın golcüleri Lionel Messi ve Karim Benzema’nın ligde 12’şer golü olması dikkati çekiyor.

El Clasico tarihinde bu zamana kadar 51 maç beraberlikle sonuçlanırken, Barcelona’nın 96, Real Madrid’in de 95 galibiyeti bulunuyor. Nou Camp Stadı’nda oynanacak 243. El Clasico’yu ev sahibi takımın kazanması halinde farkın açılması, Real Madrid’in kazanması durumunda ise eşitliğin sağlanması söz konusu olacak.