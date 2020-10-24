Barcelona - Real Madrid maç sonucu: 1-3

İspanya La Liga'da dünyanın 1 numaralı maçı El Clasico oynandı. Barcelona, Nou Camp'ta zorlu rakibi Real Madrid'i konuk etti.

Maça konuk ekip Real Madrid etkili başladı. Dakikalar 5'i gösterdiğinde Karim Benzema, Barcelona yarı alanında topla buluştu. Valverde savunma arkasına bindirme yaptı. Fransız futbolcunun gönderdiği ara pasa Valverde şutunu attı ve Madrid'i 1-0 öne geçirdi.

BARCELONA'NIN CEVABI GECİKMEDİ

Dakikalar 8'i gösterdiğinde Barcelona Ansu Fati ile eşitliği yakaladı ve Real Madrid'in sevinci kısa sürdü. Messi orta sahanın ortasında topu aldı. Sol kanattan savunma arkasına sarkan Jordi Alba'ya pasını gönderdi. Alba ceza sahası içerisindeki Ansu Fati'ye yerden pasını gönderdi. Ansu Fati düzgün bir vuruşla kaleci Courtois'i avladı: 1-1.

İlk yarının geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve iki takımda soyunma odasına eşitlikle gitti.

İkinci yarıda iki takımda tehlikeli ataklar gerçekleştirdi. Barcelona ilk yarıya nazaran daha etkili bir oyun sergiledi.

REAL'İN GOLÜ VAR'LA GELDİ

Dakikalar 62'yi gösterdiğinde Real Madrid atağında sol kanattan ceza sahasına gönderilen ortaya orada bulunan Sergio Ramos yükseldi ancak vuramadı. Hakem Juan Munuera VAR'a gitti ve ardından Barcelona'da Lenglet'in Ramos'u çektiğini belirterek penaltı noktasını gösterdi. 63. dakikada Ramos topun başına geldi ve Madrid'i 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

MODRID ŞOV YAPTI

Bu dakikadan sonra Barcelona yüklense de dakikalar 90'ı gösterdiğinde Real Madrid'de Luka Modrid, şık bir golle maçın skorunu belirledi: 3-0.