Barcelona - Real Madrid (CANLI)

İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında ‘El Clasico’ heyecanı yaşanıyor. Piyasa değerleri yaklaşık 2.2 milyar Euro’yu (13 milyar TL) bulan iki takımın karşı karşıya geleceği ‘El Clasico’nun Türkiye’de bir yayıncısı bulunmuyor. Böylesine büyük bir kapışmayı takip edemeyecek futbolseverler ise elbette büyük hayal kırıklığı yaşamış durumda.

Son 15 mücadelesinde 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan ev sahibi ekipte sakatlığı devam eden Rafinha, Cillesen ve Umtiti sahada yer alamayacak. Sakatlıklarla başı belada olan Barca’nın yıldızı Messi’nin hafif sakatlığı sürerken teknik direktörün Messi’yi riske etmedi. Arjantinli süperstar, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

İlk düdük çaldı ve maç başladı...

Real Madrid, 6. dakikada Lucas Vazquez'in attığı golle deplasmanda 1-0 öne geçti.

Malcom karşı karşıya kaçırdı!

20. dakikada Barcelona forması giyen Malcom, Real Madrid savunmasının arkasına çok iyi sarktı ve Navas ile karşı karşıya kaldı. Açıyı çok iyi kapatan Kosta Rikalı kaleci, Macom'a izin vermedi. Real Madrid'in üstünlüğü devam ediyor.

32. dakikada Barcelona direğe takıldı. Kullanılan serbest vuruşa çok iyi yükselen Rakitic, vuruşunu yaptı fakat top direkten döndü.

Dönen topta kontra atağa çıkan Real Madrid, Vinicius ile iki net pozisyondan faydalanamadı. Brezilyalı yıldız, bir türlü kaleyi bulamadı ve skoru değiştiremedi.

35. dakikada Suarez'in sert vuruşunda Navas kalesini gole kapattı. Kosta Rikalı eldiven muhteşem bir maç çıkartıyor.

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İLK 11'LER

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Rakitic, Busquets, Arthur, Malcom, Suarez, Coutinho

Real Madrid: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Llorente, Kroos, Modric, Lucas, Vinicius, Benzema