Barcelona, Raphinha transferini açıkladı

Transfer dönemi hareketliliği tüm hızıyla devam ediyor... İspanya LaLiga ekiplerinden Barcelona, 25 yaşındaki Brezilyalı sağ kanat mevkisinde görev yapan Raphinha'nın transferi konusunda Leeds United ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Katalan devi, İngiliz ekibine Sambacı için 58 milyon Euro artı bonuslar ödeyecek.

Yıldız futbolcu kariyeri boyunca Avai U20, Guimares, Sporting, Rennes ve Leeds United formaları giydi. Toplamda 245 profesyonel maça çıkan Raphinha, 62 gol, 38 asistlik performansa imza attı.

Brezilya Milli Takımı'nın da formasını terleten yıldız futbolcu tam 9 kez A takımla maça çıkarken 3 gole katkı verdi.