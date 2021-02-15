Bir tarafta Messi'li Barcelona... Diğer tarafta Mbappe'li PSG... Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile PSG karşı karşıya gelecek. Eski Barcelona'lı Neymar sakatlığı nedeniyle bu dev karşılaşmada forma giyemeyecek. Barcelona sahasında oynayacağı maçı kazanarak avantaj sağlamak istiyor. PSG ise deplasmanda kazanarak ikinci maça avantajlı çıkmak isteyecek.

Barcelona - PSG maçı hangi kanalda, saat kaçta?

16 Şubat Salı günü Noucamp'ta saat 23.00'te başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Barcelona - PSG maçı muhtemel 11'ler...

Barcelona: Stegen, Mingueza, Jong, Lenglet, Alba, Pjanic, Busquets, Pedri, Dembele, Griezmann, Messi

PSG: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Gueye, Paredes, Kean, Veratti, Mbappe, Icardi

İki takımdaki eksikler dikkat çekiyor

Barcelona'da Coutinho, Braitwaite, Ansu Fati, Pique, Sergi Roberto ve Ronald Araujo sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

PSG'de Angel Di Maria, Neymar ve Juan Bernat forma giyemeyecek, Veratti ve Rafinha'nın ise maç saatine kadar yetişmeleri bekleniyor.