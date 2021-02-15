Barcelona - PSG maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Barcelona ile Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçında karşı karşıya gelecekler. Barcelona sahasında oynayacağı maçı kazanarak avantaj sağlamak istiyor. PSG ise deplasmanda kazanarak ikinci maça avantajlı çıkmak isteyecek. Peki, Barcelona - PSG maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Bir tarafta Messi'li Barcelona... Diğer tarafta Mbappe'li PSG... Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile PSG karşı karşıya gelecek. Eski Barcelona'lı Neymar sakatlığı nedeniyle bu dev karşılaşmada forma giyemeyecek. Barcelona sahasında oynayacağı maçı kazanarak avantaj sağlamak istiyor. PSG ise deplasmanda kazanarak ikinci maça avantajlı çıkmak isteyecek.
Barcelona - PSG maçı hangi kanalda, saat kaçta?
16 Şubat Salı günü Noucamp'ta saat 23.00'te başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Barcelona - PSG maçı muhtemel 11'ler...
Barcelona: Stegen, Mingueza, Jong, Lenglet, Alba, Pjanic, Busquets, Pedri, Dembele, Griezmann, Messi
PSG: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Gueye, Paredes, Kean, Veratti, Mbappe, Icardi
İki takımdaki eksikler dikkat çekiyor
Barcelona'da Coutinho, Braitwaite, Ansu Fati, Pique, Sergi Roberto ve Ronald Araujo sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
PSG'de Angel Di Maria, Neymar ve Juan Bernat forma giyemeyecek, Veratti ve Rafinha'nın ise maç saatine kadar yetişmeleri bekleniyor.