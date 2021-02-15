Barcelona - PSG canlı

Bir tarafta Messi'li Barcelona... Diğer tarafta Mbappe'li PSG... Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile PSG karşı karşıya geliyor Eski Barcelona'lı Neymar sakatlığı nedeniyle bu dev karşılaşmada forma giyemiyor. Barcelona sahasında oynayacağı maçı kazanarak avantaj sağlamak istiyor. PSG ise deplasmanda kazanarak ikinci maça avantajlı çıkmak hedefinde...

İki takımın ilk 11'leri:

Barcelona: ter Stegen, Pique, Lenglet, Dest, Alba, de Jong, Sergio, Pedri, Dembele, Messi, Griezmann

PSG: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Paredes, Gueye, Verratti, Kean, Mbappe, Icardi





Barcelona - PSG maçı hangi kanalda, saat kaçta?

16 Şubat Salı günü Noucamp'ta saat 23.00'te başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

İki takımdaki eksikler...

Barcelona'da Coutinho, Braitwaite, Ansu Fati, Pique, Sergi Roberto ve Ronald Araujo sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

PSG'de Angel Di Maria, Neymar ve Juan Bernat forma giyemeyecek, Veratti ve Rafinha'nın ise maç saatine kadar yetişmeleri bekleniyor.