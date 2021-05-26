Barcelona, potada 11 yıl sonra Avrupa’nın zirvesine çıkmaya çalışacak

Almanya’nın Köln şehrinde 28-30 Mayıs’ta düzenlenecek organizasyonda Barcelona’nın yanı sıra Türkiye’den Anadolu Efes, Rusya’dan CSKA Moskova ile İtalya’dan AX Armani Exchange Milan, Avrupa’nın en büyüğü olmak için parkeye çıkacak.

Barcelona, 1958’den bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda daha önce iki kez zafere ulaştı.

İspanyol temsilcisi, 2003’te ev sahipliğini yaptığı Dörtlü Final’in şampiyonluk maçında İtalyan Benetton’u yenerek ilk kupasını aldı. Barcelona tarihindeki ikinci ve son zaferini ise 2010’da Fransa’nın başkenti Paris’teki Dörtlü Final’de yaşadı. Başantrenörü Xavi Pascual yönetimindeki İspanyollar, finalde Olympiakos’u yenerek kupayı havaya kaldırdı.

İspanyol ekibi, 11 yıl sonra bir kez daha mutlu sona ulaşmak için Köln’de mücadele edecek.

7 yıl sonra Dörtlü Final’de

Barcelona, Dörtlü Final organizasyonunda 7 yıl sonra yer alacak.

Daha önce 12 kez bu seviyede mücadele eden Barcelona, son olarak 2014 yılında Milano’daki organizasyona katılmıştı. Daha sonraki yıllarda Dörtlü Final’in uzağında kalan İspanyol ekibi, uzun bir aradan sonra bu heyecanı bir kez daha yaşayacak.

Normal sezonun lideri

Başantrenörlüğünü Sarunas Jasikevicius’un yaptığı Barcelona, 2020-2021 THY Avrupa Ligi’nin normal sezonunu lider tamamladı.

Sahaya çıktığı 34 maçın 24’ünü kazanan Barcelona, ikili averajda üstün olduğu CSKA Moskova’yı geçerek normal sezonda zirvede yer aldı.

İspanyol ekibi, play-off’ta ise oldukça zorlandı. Play-off’a 8. sıradan giren Rus ekibi Zenit’le eşleşen Barcelona, rakibini 5. maçın sonunda 3-2’yle saf dışı bırakarak zor da olsa adını Dörtlü Final’e yazdırdı.

Avrupa’nın en pahalı kadrosu, yıldızlar topluluğu

Barcelona, dünya yıldızlarının yer aldığı Avrupa’nın en pahalı kadrosuyla dikkati çekiyor.

İspanyol ekibinin kadrosunda Nikola Mirotic ve Pau Gasol gibi NBA yıldızları olmak üzere Cory Higgins, Nick Calathes, Brandon Davies, Kyle Kuric gibi de Avrupa basketbolunun en önemli isimleri bulunuyor.

Mirotic, Higgins ve Davies ön planda

Barcelona’nın Dörtlü Final’e adını yazdırmasındaki en önemli isimler Mirotic, Higgins ve Davies oldu.

NBA patentli, Avrupa’nın en pahalı oyuncusu Mirotic, bu sezon 15,5 sayı, 5,8 ribaunt ve 1,1 asist ortalamasıyla gelerek, takımının en iyisi olmayı başardı.

İspanyolların şutörü Higgins ise 12,9 sayıyla katkı yaparken, pivot Davies ise 12,1 sayıyla ön plana çıktı.

Yaptığı asistlerle ön planda olan Yunan oyun kurucu Calathes ise 6,6 asistle takımını taşıyanlardan biri oldu.

Takımın en büyük dış şut tehdidi olan Kuric ise bu sezon, 3 sayı çizgisinin gerisinden yüzde 59,5 isabetle oynadı.

Dünya yıldızı Gasol

Barcelona sezonun sonlarına doğru bir dünya yıldızı Pau Gasol’ü kadrosuna kattı.

NBA şampiyonluğu bulunan 41 yaşındaki efsane İspanyol oyuncu, yıllar sonra döndüğü Avrupa arenasında 5 maçta görev yaptı.

Ortalama 8 dakika 49 saniye sahada kalan Gasol, 4.2 sayı, 2.2 ribauntla oynadı. Tecrübeli pivot, Dörtlü Final’de Jasikevicius’un önemli kozlarından biri olacak.

Jasikevicius, ikinci kez Dörtlü Final’de

Barcelona Başantrenörü Jasikevicius, kariyerinde ikinci kez Dörtlü Final heyecanı yaşayacak.

Oyuncu olarak Avrupa Ligi zaferleri yaşayan Jasikevicius, bunu başantrenör olarak da başarmak için mücadele edecek.

Kariyerine başladığı Litvanya ekibi Zalgiris’le 2018’de Dörtlü Final’de yer alan ve 3. olan Jasikevicius, bu sezon başına geçtiği Barcelona’yı da bu seviyeye taşımayı başardı.

Kadro

Barcelona’nın Dörtlü Final’de yer alacağı kadrosu şöyle:

Brandon Davies, Leo Westermann, Adam Hanga, Leandro Bolmaro, Rolands Smith, Artem Pustovyi, Pau Gasol, Ibou Badji, Pierre Oriloa, Alex Abrines, Corry Higgins, Sergi Martinez, Kyle Kuric, Victor Claver, Nikola Mirotic, Nick Calathes.

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