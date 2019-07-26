Barcelona, Pep Segura ile yolların ayrıldığını açıkladı!

La Masia'nın başına efsanevi futbolcularından Patrick Kluivert'ı getiren Barcelona'da bugün flaş bir ayrılık yaşandı. Katalan devi, iki yıldır futbol A takım direktörlüğünü yürüten 58 yaşındaki Pep Segura ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Barcelona ve Josep Segura, kontrat feshi konusunda anlaşmaya varmıştır. Kulüp olarak kendisine bugüne kadarki göstermiş olduğu adanmışlık ve bağlılık duygusundan ötürü teşekkür eder, bundan sonraki süreçte de başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler