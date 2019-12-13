Barcelona – Panathinaikos maçı iddaa oranları

Bu sezon şimdiye kadar 3 maç kaybeden Barcelona play-offlar için büyük avantaj sağladı. Sağlam kadro kuran Katalanlar, Higgins ve Mirotic önderliğinde yüksek skorlu, seyre değer karşılaşmalara imza atıyorlar. Son olarak Khimky deplasmanından 102-94’lük galibiyetle döndüler.

Geçen sezon takımı şampiyon yaptıktan sonra ayrılan koç Rick Pitino yeşil beyazlı takıma geri dönünce Pana’da coşku ve istek adeta iki katına çıktı. Yunanistan ligini 10’da 10’la domine ederlerken, Euroleague’de de son olarak ezeli rakipleri Olympiakos’u uzatmada 99-93 mağlup ederek 4 maçlık seri yakaladılar. Calathes, Papapetrou ve Fredette hayli formda bir dönem geçiriyorlar.

İSTATİSTİKLER NELER SÖYLÜYOR?

• İki takım arasında oynanan son 8 maçı evinde oynayan taraf kazandı.(4’er galibiyet)

• Barcelona bu sezon Euroleague’de iç sahada 5’de 4 yaptı.

• Panathinaikos’un son 6 Euroleague maçının 5’inde 167,5 sayıdan fazla skor çıktı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

İddaa bülteninde Tek Maç oynanabilecek maç için Misli.com üyelerinin %31’i bu maçta ev sahibi kazanır tercihinde bulunmuş durumda.

Bu tercihi ise %9 oranında ev sahibi ilk çeyreği önde bitirir, diyen Misli.com üyeleri kuponlarına işaretlemiş.

MİSLİ.COM YAZARI CAN ÖZAY NE ÖNERİYOR?

Ağır CSKA Moskova mağlubiyetinin ardından Barcelona’da çok tartışılan koç Pesic’e dönen oklar, Khimki maçından sonra yeniden unutulmuş gibi duruyor. Rusya deplasmanında 102 atarak kazandılar. Nikola Mirotic yine etkili bir performansa imza attı ve 28 sayıya imza attı. Ayrıca 9 rebound’lık katkı da verdi ekstradan. Malcolm Delaney ve Hanga’nın da önemli katkısıyla deplasmanda rahat bir galibiyet aldılar. Panathinaikos, Calathes’in performansına çok bağlı. Fakat İspanya deplasmanında tek başına yeterli olacak kadar büyük bir mucize yaratmasını da beklemiyorum. Barcelona 85 ve üzerinde skor üretmesini bekliyorum.



