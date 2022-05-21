Barcelona - Olympiacos maçı (CANLI)

Turkish Airlines EuroLeague Final Four 2022'de final heyecanı yaşanırken üçüncülük maçında da yarı finallerin kaybedenleri karşı karşıya geliyor. Yarı finallerde Real Madrid'e elenen Barcelona ile temsilcimiz Anadolu Efes'in saf dışı bıraktığı Olympiacos karşı karşıya geliyorlar.





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Üçüncülük maçına Nikola Mirotic ve millî oyuncumuz Sertaç Şanlı'nın etkili performansıyla başlayan Barcelona, 6:26 kala Nick Calathes'in basketiyle 10-2'lik üstünlüğü yakaladı. Olympiacos, 5:14 kala Thomas Walkup ile skoru 10-7'ye getirmeyi başarsa da 4:58 kala Sertaç Şanlı'nın üçlüğüyle Barcelona, 13-7'lik üstünlüğü elde etti. Tyler Dorsey ve Sasha Vezenkov ile etkili olan Olympiacos, 2:12 kala skoru 15-13 yaptı. Aradaki farkın açılmasını engelleyen Olympiacos, ilk çeyreği Hassan Martin'in basketiyle 20-18 tamamladı.

İlk çeyrek sonucu | Barcelona 20-18 Olympiacos

İkinci çeyreğe Brandon Davies ve Rokas Jokubaitis'in basketleriyle başlayan Barcelona, 7:56 kala skoru 26-20 yaptı. Kenardan gelen isimler Shaquielle McKissic ve Giannoulis Larentzakis'in basketleriyle rakibine karşılık veren Olympiacos, 5:52 kala 28-28 ile skoru eşitledi. Sonrasında Kostas Sloukas ile bir basket faul pozisyonunu iyi değerlendiren Olympiacos, 4:43 kala 30-31 ile öne geçmeyi başardı. Brandon Davies ve Alex Abrines'in sayılarıyla Barcelona, 3:16 kala 35-31 ile yeniden üstünlüğü elde etse de Shaquielle McKissic ve Giannoulis Larentzakis ile etkinliğini sürdüren Olympiacos, 2:28 kala 35-36 ile önde olan taraftı. İlk yarının son bölümünde Sertaç Şanlı ve Alex Abrines ile üst üste dış şut isabetleri bulan Barcelona, ilk yarıyı Olympiacos karşısında 45-38 önde tamamladı.

İlk yarı sonucu | Barcelona 45-38 Olympiacos

İlk yarının en skoreri Sertaç!

Barcelona, Olympiacos karşısında ilk yarıyı 45-38 önde tamamlarken millî oyuncumuz Sertaç Şanlı, 10 sayıyla ilk yarının en skorer ismi oldu. Olympiacos'ta da Sasha Vezenkov, 7 sayıyla oynadı.

Üçüncü çeyrekte farkın kapanmasına izin vermeyen Barcelona, son çeyreğe 62-56 önde girdi.

Üçüncü çeyrek sonucu | Barcelona 62-56 Olympiacos

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Barcelona, Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonu lider tamamlamayı başarmıştı. Play-Off serisinde Bayern Münih'i 3-2 ile geçen İspanyol ekibi, Final Four'da ise yarı finalde ezeli rakibi Real Madrid ile karşı karşıya geldi. İkinci yarıdaki Real Madrid'in etkili performansına cevap veremeyen Barcelona, 86-83 mağlup olarak final şansını kaybetti ve üçüncülük maçına kaldı.

Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Olympiacos ise Play-Off turunda Fransız ekibi Monaco'yu 3-2 ile geçmişti. Final Four'da temsilcimiz Anadolu Efes'in rakibi olan Yunan ekibi, Vasilije Micic'in son saniye üçlüğü ile temsilcimize 77-74 mağlup olarak final şansını kaçırmıştı.