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Barcelona Noussair Mazraoui için Milan ve Borussia Dortmund'a rakip oldu

Barcelona sezon sonunda serbest statüde olacak Ajax'ın defans oyuncusu Noussair Mazraoui'yi transfer etmek için Milan ve Borussia Dortmund ile rekabete girdiği iddia edildi.

17 Şubat 2022, Perşembe 21:37 Son Güncelleme:
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Barcelona Noussair Mazraoui için Milan ve Borussia Dortmund'a rakip oldu

Sezon sonunda sözleşmesi sone eren 24 yaşındaki Mazraoui, 2021-22 sezonunda Hollanda kulübü için 25 maçta forma giyerken 5 gol 3 asist yaptı.

Barcelona , mevcut takımıyla tüm müsabakalarda 127 maçta 10 gol ve 8 asist kaydeden Faslı milli futbolcuyla için girişimlere başladığı iddia edildi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya göre , Milan ve Dortmund da 2022-23 sezonu öncesinde defans oyuncusunu kadroya katmak için temas halinde olduğunu bildirdi.

Daha önce adı Manchester City ve Arsenal ile de anılan Mazraoui , bu sezonun Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında Ajax ile 6 maça çıkıp 1 asist yaptı.

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