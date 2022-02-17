Sezon sonunda sözleşmesi sone eren 24 yaşındaki Mazraoui, 2021-22 sezonunda Hollanda kulübü için 25 maçta forma giyerken 5 gol 3 asist yaptı.

Barcelona , mevcut takımıyla tüm müsabakalarda 127 maçta 10 gol ve 8 asist kaydeden Faslı milli futbolcuyla için girişimlere başladığı iddia edildi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya göre , Milan ve Dortmund da 2022-23 sezonu öncesinde defans oyuncusunu kadroya katmak için temas halinde olduğunu bildirdi.

Daha önce adı Manchester City ve Arsenal ile de anılan Mazraoui , bu sezonun Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında Ajax ile 6 maça çıkıp 1 asist yaptı.