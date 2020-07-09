Turkish Airlines EuroLeague'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Barcelona, transferde çalışmalarını sürdürüyor. Pesic sonrası Sarunas Jasikevicius'u göreve getiren Katalan devi, Ante Tomic ile yollarını ayırıp Pierre Oriola'nın sözleşmesini uzatmıştı. Barcelona, son olarak ise Yunan yıldız Nick Calathes ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Panathinaikos'tan ayrılan yıldız oyun kurucu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

2017-18 ve 2018-19 sezonlarında EuroLeague İlk Takımı'nda kendine yer bulan Calathes, EuroLeague'in tüm zamanlardaki asist krallığında da Vassilis Spanoulis'in arkasında ikinci sırada yer alıyor. Ayrıca top çalma listesinde de dördüncü konumda.

2011'de ilk Panathinaikos döneminde EuroLeague şampiyonluğu da yaşayan Calathes, kariyerinde Lokomotiv Kuban ve Memphis Grizzlies foramaları da giymişti.



