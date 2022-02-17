Barcelona - Napoli maçı önizleme

Teknik direktör Xavi yönetiminde performansını arttırmaya başlayan Barcelona , La Liga'da oynadığı son 8 maçta yenilgi almadı. Ligde son olarak Espanyol deplasmanında son dakikalarda buldukları golle berabere kalan İspanyol ekibi, maçın genelinde oyuna hakim olan taraftı. Xavi Barcelona'da her ne kadar hücumdaki sorunlarını çözmeyi başarsa da savunmada ciddi sıkıntılar devam ediyor. Evinde oynadığı son 5 maçta 10 gol atan ev sahibi ekip, kalesinde ise 9 gol gördü.

Napoli Seri A’da zirve mücadelesini sürdürüyor. Son olarak evinde ağırladığı Inter ile 1-1 berabere kalan Luciano Spalletti'nin öğrencileri zirvenin 2 puan gerisine düştü. Skor üretmekte gösterdiği başarıyı savunmaya yansıtamayan konul ekip, Avrupa Ligi gruplarında oynadığı 6 maçta 15 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

Hücum yönünden güçlü iki takımın karşılaşmasında karşılıklı gollü maç olmasını bekleyebiliriz.