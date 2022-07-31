Barcelona, Miralem Pjanic için kararını veremedi! Xavi ile görüşecek

Teknik direktör Xavi önderliğinde gelecek sezon hazırlıklarına devam eden Barcelona'da Miralem Pjanic belirsizliği yaşanıyor.

AS'ta yer alan habere göre Barcelona, gelecek sezon öncesi Miralem Pjanic için kararını henüz veremedi. Bosna Hersekli yıldız Beşiktaş 'taki kiralık döneminin ardından Katalan ekibine geri dönmesi ile birlikte yeni sezon planları arasında yer almıyordu. Ancak Pjanic'in iyi performansı, çalışma isteği ve tavırları durumları değiştirdi.

Xavi ile görüşecek

Barcelona teknik direktörü Xavi'nin önümüzdeki günlerde Pjanic ile konu hakkında bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Karar hemen verilmeyecek

Pjanic hakkındaki kararın hemen verilmesi planlanmıyor. Futbolcunun sezon öncesi hazırlıklarında gösterdiği azimli çalışması sonrası takımda forma için mücadele edebileceğine inanılırken Barcelona'nın yapacağı transferler de kararda etkili olacak.

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş forması ile tamamlayan Miralem Pjanic, 26 maçta görev yaparken, 4 kez de asist yapma başarısı gösterdi.



