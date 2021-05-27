Barcelona'daki geleceği merak konusu olan Lionel Messi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basınından Marca'nın TV3'e dayandırdığı habere göre Katalan ekibi, Arjantinli yıldıza yeni sözleşme teklifinde bulundu. Teklif ile ilgili bir açıklama yapılmazken haberde Messi'nin takımda kalıp kalmayacağına kendisinin karar vereceği belirtildi. Ayrıca, Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın Cuma günü yıldız futbolcunun takımdaki geleceğiyle ilgili basın toplantısı yapacağı ileri sürüldü.





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Copa America'ya hazırlanıyor

33 yaşındaki forvet şu anda Arjantin'de Dünya Kupası ön eleme maçları ve Copa America için hazırlanıyor. Sözleşmesi Haziran ayının sonunda sona erecek olan Lionel Messi, Manchester City, Paris Saint Germain ile anılmıştı.