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Barcelona Matheus ile yollarını ayırdı

2020 yazında Brezilya ekibi Palmeiras'tan transfer edilen Matheus'un Barcelona kariyeri kısa sürdü. Brezilyalı futbolcu, Katalan ekibinde sadece 17 dakika forma şansı bulabildi.

29 Haziran 2021, Salı 20:24 Son Güncelleme:
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Barcelona Matheus ile yollarını ayırdı

Büyük umutlarla transfer edilen Brezilyalı futbolcu Matheus Fernandes'in Barcelona macerası kısa sürdü.

2020 yazında Brezilya'nın köklü kulüplerinden Palmeiras'tan transfer edilen 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun kontratı sonlandırıldı.

Barcelona bu transfer için Palmeiras'a 7 milyon euro bonservis öderken 22 yaşındaki oyuncu Katalan devinde yalnızca 17 dakika süre alabildi.

Sadece Dinamo Kiev'e karşı forma giydi

Matheus Fernandes, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'nın deplasmanda 4-0 kazandığı Dinamo Kiev maçında sonradan oyuna girip 17 dakika süre almıştı.

Kaynak: NTV Spor

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