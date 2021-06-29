Barcelona Matheus ile yollarını ayırdı

Büyük umutlarla transfer edilen Brezilyalı futbolcu Matheus Fernandes'in Barcelona macerası kısa sürdü.

2020 yazında Brezilya'nın köklü kulüplerinden Palmeiras'tan transfer edilen 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun kontratı sonlandırıldı.

Barcelona bu transfer için Palmeiras'a 7 milyon euro bonservis öderken 22 yaşındaki oyuncu Katalan devinde yalnızca 17 dakika süre alabildi.

Sadece Dinamo Kiev'e karşı forma giydi

Matheus Fernandes, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'nın deplasmanda 4-0 kazandığı Dinamo Kiev maçında sonradan oyuna girip 17 dakika süre almıştı.

Kaynak: NTV Spor