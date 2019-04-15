Barcelona – Manchester United maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Barcelona – Manchester United Avrupa Şampiyonlar Ligi maçında kozlarını paylaşacaklar. Tüm dünyanın heyecanla beklediği maç Barcelona’ nın ev sahipliğinde gerçekleşecek. Son 9 maçında yenilmeyen Barcelona rakibini eli boş göndermek istiyor. Peki, Barcelona – Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr' de...

15 Nisan 2019, Pazartesi 13:15
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Barcelona – Manchester United maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Barcelona – Manchester United Avrupa Şampiyonlar Ligi maçını Camp Nou Stadyumu’nda gerçekleştirecekler. Barcelona çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ile D gurubunda zirvedeyken Manchester United ise çıktığı 6 maçta 5 galibiyet 1 mağlubiyet ile A Grubundaki zirveyi koruyor.

Barcelona – Manchester United maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

16 Nisan Salı günü Camp Nou Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Gianluca Rocchi düdük çalacak. Dev maç BeIN Sport 1’ de saat 22:00’ da yayınlanacak.

Barcelona – Manchester United Muhtemel 11’ i

Barcelona: M. t. Stegen, S. Roberto, G. Piqué, C. Lenglet, J. Alba, I. Rakitic, S. Busquets, Arthur,  L. Messi, L. Suárez, Coutinho

Manchester United: D. d. Gea, A. Young, C. Smalling, V. Lindelöf, L. Shaw, A. Herrera, N. Matic, P. Pogba, J. Lingard, R. Lukaku, A. Martial

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