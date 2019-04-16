Şampiyonlar Ligi’nde ilk yarı finalistler bugün belli oluyor... Gecenin sonucu en çok merak edilen maçında Katalan devi Barcelona, Camp Nou'da Manchester United'ı konuk edecek. İlk maçı Suarez'in golüyle 1-0 kazanan Barça, taraftarı önünde kazanarak adını yarı finale yazdırmak istiyor. PSG'ye evinde mağlup olmasına rağmen rövanş maçında tarih yazan Manchester United ise kolay lokma olmadığını İspanya'da da gösterip sürpriz peşinde olacak.

Barcelona - Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Felix Brych'in düdük çalacağı dev maç TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Muhtemel 11'ler

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, Rakitic, Vidal, Messi, Dembele, Suarez

Manchester United: De Gea, Dalot, Smalling, Lindelof, Young, Matic, McTominay, Pogba, Lingard, Lukaku, Rashford

Barcelona'da Rafinha dışında eksik bulunmuyor. United'da ise sakatlığı süren Herrera ile kırmızı kart cezalısı Luke Shaw, forma giyemeyecek isimler. Manchester United'ın Şilili yıldızı Alexis Sanchez'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

United büyük bir sürprizle geldi

Şampiyonlar Ligi serüvenine H Grubu'nda başlayan United, topladığı 10 puanla Juventus'un ardından ikinci sırada son 16 turuna yükselmeyi başarmıştı. Son 16'da PSG ile eşleşen yıldızlar topluluğu PSG'ye ilk maçta evinde 2-0 kaybetmişti. Rövanş maçında herkes Fransız ekibinin çeyrek finale yükseleceğini düşünürken, Solskjaer'in öğrencileri büyük bir sürprize imza atarak sahadan 3-1 galip ayrıldı ve çeyrek finalde Barcelona'nın rakibi oldu.

Barça rakip tanımıyor

B Grubu'nda topladığı 14 puanla lider olarak son 16 turuna yükselen Barcelona, Fransız ekibi Lyon'la eşleşmişti. Kupanın favorilerinden olan Barça, ilk maçta Fransa'da 0-0 berabere kalsa da rövanş maçında rakibine acımadı. Camp Nou'da Lyon'u 5-0 mağlup eden Katalan ekibi, çeyrek finale yükselmeyi başarmıştı.



