Barcelona - Manchester United maç sonucu: 3-0

Şampiyonlar Ligi’nde ilk yarı finalistler belli oldu. Gecenin sonucu en çok merak edilen maçında Katalan devi Barcelona, Camp Nou'da Manchester United'ı konuk etti. İlk maçı Suarez'in golüyle 1-0 kazanan Barça, taraftarı önünde İngiliz ekibinin sürpriz yapmasına izin vermedi ve sahadan 3-0'lık net skorla ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

Maçın başından sonuna kadar üstün olan Katalanlar, Mücadelenin 16. dakikasında Arjantinli süperyıldızı Messi ile skoru 1-0'a getirdi. Yıldız futbolcu bu maçta durmayacağını böylece belli etti ve dakikalar 20'yi gösterdiğinde yine sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi. Ancak golde Manchester United'ın tecrübeli kalecisi De Gea'nın büyük hatası skorun belirleyicisi oldu.

İlk yarıda Barcelona 2-0'lık skorla soyunma odasının yolunu tuttu. Solskjaer'in öğrencileri ise ilk yarıda herhangi bir varlık gösteremedi. İngilizler 2. yarıda büyük bir sürprize imza atması beklenirken PSG'yi saf dışı bıraktığı maçın tekrarlanması futbolseverlerin beklediği bir son olabilirdi.

Messi ve arkadaşları buna izin vermedi ve Maçın 61. dakikasında sezon boyunca eleştirilerin hedefinde olan Coutinho sahneye çıktı ve attığı güzel golle skoru 3-0'a getirdi. Bu golden sonra Manchester'ın direnci iyice düştü ve hakemin bitiş düdüğü ile adını yarı finale yazdıran Barcelona oldu.