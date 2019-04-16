Barcelona - Manchester United (CANLI)

Şampiyonlar Ligi’nde ilk yarı finalistler bugün belli oluyor... Gecenin sonucu en çok merak edilen maçında Katalan devi Barcelona, Camp Nou'da Manchester United'ı konuk ediyor. İlk maçı Suarez'in golüyle 1-0 kazanan Barça, taraftarı önünde kazanarak adını yarı finale yazdırmak istiyor. PSG'ye evinde mağlup olmasına rağmen rövanş maçında tarih yazan Manchester United ise kolay lokma olmadığını İspanya'da da gösterip sürpriz peşinde.

Felix Brych'in düdük çaldığı dev maç TSİ 22.00'de başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

MAÇ BAŞLADI...

Mücadelenin 16. dakikasında Barcelona'nın yıldızı Messi sahneye çıktı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Süperyıldız Messi yine sahneye çıktı ve De Gea'nın büyük hatası sonrası 20. dakikada skoru 2-0'a getirdi.

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İlk 11'ler

Barcelona: Ter Stegen, Sergi, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, Rakitic, Arthur, Coutinho, Messi, Luis Suarez

Manchester United: De Gea, Jones, Lindelof, Smalling, Young, McTominay, Fred, Martial, Pogba, Lingard, Rashford

Barcelona'da Rafinha dışında eksik bulunmuyor. United'da ise sakatlığı süren Herrera ile kırmızı kart cezalısı Luke Shaw, forma giyemeyecek isimler.

United büyük bir sürprizle geldi

Şampiyonlar Ligi serüvenine H Grubu'nda başlayan United, topladığı 10 puanla Juventus'un ardından ikinci sırada son 16 turuna yükselmeyi başarmıştı. Son 16'da PSG ile eşleşen yıldızlar topluluğu PSG'ye ilk maçta evinde 2-0 kaybetmişti. Rövanş maçında herkes Fransız ekibinin çeyrek finale yükseleceğini düşünürken, Solskjaer'in öğrencileri büyük bir sürprize imza atarak sahadan 3-1 galip ayrıldı ve çeyrek finalde Barcelona'nın rakibi oldu.

Barça rakip tanımıyor

B Grubu'nda topladığı 14 puanla lider olarak son 16 turuna yükselen Barcelona, Fransız ekibi Lyon'la eşleşmişti. Kupanın favorilerinden olan Barça, ilk maçta Fransa'da 0-0 berabere kalsa da rövanş maçında rakibine acımadı. Camp Nou'da Lyon'u 5-0 mağlup eden Katalan ekibi, çeyrek finale yükselmeyi başarmıştı.



