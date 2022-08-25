Barcelona ile Manchester City, ALS hastası çocuklar yararına hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleye Galatasaray 'ın eski kalecisi Pena'nın yaptığı hata damga vururken maçın sonlarına doğru Manchester Cityli futbolcunun hastanelik olması moralleri bozdu.

Karşılaşmada Manchester City 21. dakikada Alvarez ile öne geçerken 29'da Aubameyang ile skor eşitlendi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. 66. dakikada Frenkie De Jong ile öne geçen Barcelona'ya Manchester City'nin cevabı Palmer ile oldu. Dakikalar 79'u gösterirken Barcelona bu kez Depay ile öne geçti ve Manchester City bu kez uzatmaların sonunda Mahrez ile golü bularak skoru 3-3'e getirdi ve mücadele sona erdi.

PENA'DAN BÜYÜK HATA

Manchester City'de Julian Alvarez, 21. dakikada Barcelona kalecisi Inaki Pena'nın büyük hatasını değerlendirerek Manchester City'i öne geçirdi. Pena kolayca alabileceği topu elinden kaçırırken topu bir anda önünde bulun Cityli yıldız kolay bir gol kaydetti.

GEÇEN SEZON GALATASARAY'DA OYNADI

Fernando Muslera'nın sakatlığı İsmail Çipe ile Fatih Öztürk'ün performansı sonrasında ara transfer döneminde kadrosuna bir kaleci takviye etmek isteyen Galatasaray, Inaki Pena'da karar kılmıştı.

BARCELONA İLE SÖZLEŞMESİ BİTECEK

Inaki Pena sarı-kırmızılı takımda toplamda 9 maçta süre aldı. 22 yaşındaki eldiven 4 maçta kalesini gole kapattı. İspanyol file bekçisinin Barcelona ile olan sözleşmesi bu sezon sonu bitecek. Inaki Pena'nın güncel piyasa değeri 4.2 milyon euro olarak gösteriliyor.

XAVİ'DEN ÖVGÜ ALMIŞTI

Barcelona teknik direktörü Xavi, takımının UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Galatasaray ile oynadığı maçlarda başarılı performans sergileyen 23 yaşındaki file bekçisine övgü dolu sözler sarf etmişti

SAHADA BAYGINLIK GEÇİRDİ, HASTANEYE KALDIRILDI

Öte yandan karşılaşmanın son anlarına yaklaşılırken Barcelonalı Christensen ile Manchester City'nin 18 yaşındaki oyuncusu Luke Mbete kafa kafaya çarpıştı. Sahada baygınlık geçiren ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan City'li Mbete durumu Nou Camp tribünlerini şoka uğrattı.

(Milliyet)