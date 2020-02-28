Barcelona maçı öncesi Real Madrid şoka girdi!

Sezona istediği gibi başlayamayan ancak daha sonra Galatasaray ’ı, Şampiyonlar Ligi grubunda yendikten sonra bu maç dahil olmak üzere üst üste 21 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Real Madrid’de işler bu ara iyi gitmiyor... Serisi İspanya Kupası’nda Real Sociedad’a 4-3 yenilerek son bulan Real, Osasuna’yı La Liga’da 4-1 yendikten sonra Celta Vigo ile 2-2 berabere kaldı, Levante’ye deplasmanda tek golle kaybetti. Önceki gün ise Şampiyonlar Ligi son 16 Turu ilk maçında İngiliz ekibi Manchester City’yi konuk eden Los Galacticos, iyi oynadığı ve 1-0 öne geçtiği mücadelede City’ye 2-1 yenilerek, rövanş öncesi beklemediği bir sonuç elde etti.

İki puan gerisinde...

Son 3 resmi maçını da kazanamayan ve City rövanşında kırmızı kart gören kaptan Ramos’u oynatamayacak Real, pazar günü El Clasico’da Barcelona’yı ağırlayacak. Ligde 55 puanlı Barça’nın 2 puan gerisinde olan Zidane’ın öğrencileri, yine puan kaybı yaşarsa, şampiyonluk yolunda da ağır bir darbe alacak.