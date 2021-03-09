Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maç öncesi Paris Saint Germain'e Neymar'dan sevindirici haber geldi.

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Brezilyalı futbolcu, Pazar günü takımla antrenmanlara başladı ve Barcelona'ya karşı oynayabilir. Paris Saint Germain'in Arjantinli teknik direktörü Pochettino, Neymar'ı antrenmanda ilk takıma alarak dev karşılaşmada forma giyebileceğinin sinyalini verdi.

"Gelişiminden çok memnunuz"

Mauricio Pochettino konuyla ilgili, "Onun gelişiminden çok memnunuz ve önümüzdeki günlerde Barcelona'ya karşı kadroda yer alıp alamayacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

10 Şubat'tan beri forma giyemiyor

Neymar, 10 Şubat'ta Fransa Kupası'nda Caen'e karşı oynanan ve 1-0 kazanılan maçta sakatlanarak oyundan çıkmıştı.