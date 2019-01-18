Turkish Airlines EuroLeague'in 19. maç döneminde İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv, İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'yı konuk etti.

Maçın ilk çeyreği çekişmeye sahne olurken Maccabi Tel Aviv, 23-20 üstün olan taraftı.

İkinci çeyrekte Maccabi, 8 üçlük isabeti bularak 34-15'lik üstünlüğü yakaladı ve ilk yarıyı da 57-35 önde tamamlamayı başardı.

Üçüncü çeyrekte farkı daha da açan ev sahibi ekip, son çeyreğe 85-52 önde girmeyi başardı.

Son çeyrekte Barcelona 14-31'lik skorla farkı azaltsa da Maccabi, karşılaşmadan 99-83 galip ayrıldı.

Sfairopoulos'un takımın başına geçmesinin ardından çıkışa geçen Maccabi Tel Aviv, son 5 maçtaki 4. galibiyetini elde ederken toplamda da 8. galibiyetini aldı.

CSKA Moskova'yı deplasmanda deviren Maccabi, Barcelona'yı da iç sahada mağlup ederek üst üste iki kritik maçı kazanmış oldu.

Barcelona Lassa'nın EuroLeague'deki 5 maçlık galibiyet serisi ise Maccabi karşısında son buldu.

Maccabi Tel Aviv'de Tarik Black 16 sayıyla maçın en skorer ismi olmayı başarırken Scottie Wilbekin ve Johnny O'Bryant da 15'er sayıyla oynadılar.

Barcelona'da Pau Ribas 13 sayıyla takımın en skoreri olurken Pierre Oriola 12, Thomas Heurtel 11 sayı üretti.



