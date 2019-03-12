Şampiyonlar Ligi heyecanı 12 Mart Salı ve 13 Mart Çarşamba akşamı oynanacak maçlarla devam edecek. Son 16 turu ilk maçında 0-0 berabere kalan Barcelona ile Fransız ekibi Lyon bu kez Nou Camp'ta karşı karşıya gelecek. Barcelona ev sahibi olmanın avantajını kullanarak adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Fransız ekibi Lyon ise Barça deplasmanında sürpriz peşinde.

Barcelona - Lyon maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Nou Camp'ta oynanacak ve 13 Mart Çarşamba günü saat 23:00'te başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Barcelona - Lyon muhtemel 11'ler...

Barcelona: Ter Stegen; Nelson Semedo, Lenglet, Pique, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Sergi Roberto; Messi, Luis Suarez, Dembele

Lyon: Lopes; Tete, Dubois, Denayer, Mendy; Ndombele, Tousart; Traore, Fekir, Depay; Dembele