Barcelona - Lyon (CANLI)

Şampiyonlar Ligi heyecanı 12 Mart Salı ve 13 Mart Çarşamba akşamı oynanacak maçlarla devam ediyor. Son 16 turu ilk maçında 0-0 berabere kalan Barcelona ile Fransız ekibi Lyon bu kez Nou Camp'ta karşı karşıya geliyor. Barcelona ev sahibi olmanın avantajını kullanarak adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Fransız ekibi Lyon ise Barça deplasmanında sürpriz peşinde.

Mücadele başladı

Mücadelenin 16. dakikasında Barcelona'da Denayer'in müdahalesiyle Suarez yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Messi Katalan ekibini 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Barcelona - Lyon maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Nou Camp'ta oynanan ve saat 23:00'te başlayan mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Barcelona - Lyon işte 11'ler...

Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, Rakitic, Arthur, Coutinho, Messi, Suarez

Lyon: Lopes, Marçal, Denayer, Marcelo, Dubois, Ndombele, Tousart, Mendy, Fekir, Depay, Dembele