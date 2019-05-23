La Liga'da sezonu şampiyonlukla tamamlayan Barcelona, Hollanda Eredivisie Ligi ekiplerinden Groningen'in 18 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Ludovit Reis'i transfer ettiğini duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Katalan devinin Slovak asıllı Hollandalı yetenekle 3+2 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu.

Reis'in bonservisi için Groningen'e 3 milyon 250 bin euro ödediğini duyuran Barça yönetimi, oyuncunun serbest kalma maddesini ise tam 100 milyon euro olarak belirledi. Bu sezon 33 maçta forma şansı bulan genç futbolcu, genç yaşına rağmen Hollanda ekibinin vazgeçilmez oyuncularından biri olmuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler