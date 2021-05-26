Barcelona, transfer bombasını patlattı. Katalan ekibinin Liverpool ile sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan Hollandalı yıldız futbolcu Gini Wijnaldum ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Yıldız futbolcunun birkaç gün içerisinde 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

5 yıldır Liverpool'daydı

2016 yılından beri Livrpool'un kadrosunda bulunan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezonu İngiliz deviyle Premier Lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere çıktığı 51 maçta 3 gole imza attı.





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