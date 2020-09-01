Lionel Messi'nin hem babası hem de menajeri olan Jorge Messi, yarın öğle saatlerinde Barcelona kulübü başkanı Josep Maria Bartomeu ve yöneticilerle bir araya gelecek. Bartomeu Messi'nin babasına 2 yıllık bir sözleşme teklif edecek ve Arjantinli yıldızın kulüpte kalmasını isteyecek. Messi'yi temsilen babasının ve avukatlar ile menajerlerin olacağı toplantıda Messi tarafının hiçbir uzatma teklifini kabul etmesi beklenmiyor.

Tek konu ayrılık!

Taraflar arasındaki toplantı yarın öğle saatlerinde Barcelona kulübünde yapılacak. Messi ekibinin tamamen ayrılık üzerine bir toplantı için hazırlık yaptığı ve Arjantinli'nin kulüpten ücretsiz ayrılması için konuşulacağı belirtildi. Barcelona Messi'nin ücretsiz ayrılmasına olanak sağlayan maddenin 30 Haziran'da sona erdiğini iddia etse de, Messi tarafı ise pandemi kaynaklı bu zaman diliminin uzadığını söylüyor.

Manchester City'den New York City plânı!

Messi transferinde en güçlü taraf olan Manchester City ise Arjantinli için 3 değil, 5 senelik bir sözleşme hazırlıyor. 3 sene İngiltere'de oynaması planlanan Messi'nin daha srrna ise Manchester temsilcisinin kardeş kulübü olan NewYork City'ye gitmesi öngörülüyor. Bu zaman geldiğinde Messi 36 yaşında olacak.







