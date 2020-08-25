Lionel Messi için transfer teklifi yapması beklenen kulüpler arasında Manchester şehrinin iki takımı, Inter ve PSG bulunuyor. Barcelona yönetimi ise yıldız oyuncu için en fazla rakamı verebilecek kulüplerin Manchester United ve PSG olduğunu düşünüyor.

700 iddiası var ama 100 istenecek!

İspanyol medyasından AS'ın haberine göre; Katalan kulübü yöneticileri Messi için yaklaşık 100 milyon euro istemeye karar verdi. Messi'nin sözleşmesindeki serbest kalma maddesinde 700 milyon euro yazdığı iddia edilirken, Barcelona transferde zorluk çıkarmama kararı aldı. Teklif gelirse karşı taraftan yaklaşık 100 milyon euro istenecek.

En şanslı PSG!

Yöneticiler Neymar'ın Messi'nin çok iyi arkadaşı olması ve PSG'nin herhangi bir mali sıkıntısının olmaması sebebiyle Fransızların en şanslı kulüp olduğunu düşünüyor. Manchester United da yeni kadro yapılanmasında bir lider istediği için İngilizlere de pozitif bakılıyor. Inter de yine uzun süredir Messi transferinde nabız yokladığı için olumlu bakılan kulüpler arasında ancak İtalyanların transfer konusundaki ekonomik gücü tahmin edilemediği için burada gelebilecek tekliflerden pek fazla umut yok.











