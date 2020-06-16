Barcelona - Leganes (CANLI İZLE)
La Liga'nın 29. haftasında lider Barcelona, son sırada yer alan Leganes'i konuk ediyor. Katalan ekibi, zayıf rakibi karşısında 3 puana uzanıp yoluna doludizgin devam etmenin hesaplarını yapıyor. Spor SMART ekranlarından naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
algın arasından dönüşü Mallorca deplasmanında 4-0 kazanarak yapan Barcelona, La Liga'nın 29. haftasında Leganes'i konuk ediyor. Lionel Messi önderliğindeki Barcelona, zayıf rakibini avlayıp yoluna fire vermeden devam etmek istiyor. Leganes ise dev rakibi karşısında sürpriz peşinde. TSİ 23.00'te başlayan mücadeleyi Juan Munuera yönetiyor. Camp Nou'da oynanan 90 dakika Spor SMART ekranlarından naklen yayınlanıyor.
Barcelona - Leganes ilk 11'ler:
Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Junior; Busquets, Arthur, Rakitic; Ansu Fati, Griezmann, Messi
Leganes: Cuellar, Tarin, Bustinza, Awaziem, Silva, Recio, Ruben Perez, Roque Mesa, Ruibal, Eraso, Guerrero