Barcelona Lautaro Martinez!i istiyor

İngiliz basınında yer alan habere göre, Premier Lig yönetimi ve kulüplerin yetkilileri video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi. Buna göre liglerin sağlık koşulları elverdiği zaman yeniden başlaması konusunda mutabık kalındı.

Manchester City’nin yıldızı Kevin de Bruyne, “Tecrit döneminin başlangıcında ailem, ilk 8-9 günü hastalıklarla geçirdi. Koronavirüs olup olmadıklarını bilmiyoruz. Neyse ki iyileştiler, son 2-3 haftayı gayet iyi geçirdik. İlk haftalarda ne yapacağımı bilemedim. Şimdilerde ise uyum sağladım. Koşuyorum, yüzüyorum ve havuzum olduğu için şanslıyım” dedi.

Meksika Ligi, önümüzdeki 5 yıl boyunca ligden düşme ve yükselmeyi kaldırdı. Buna göre alt liglerde genç futbolcuların yetiştirilmesi hedeflenecek.

İspanyol devi Barcelona, İnter’in golcüsü Lautaro Martinez’in peşine düştü. Ancak İtalyan ekibi bu transfer için Katalan ekibinden Antoine Griezmann’ı talep ediyor.

İtalyan devi Milan, flaş bir kararın altına imza attı. La Gazetta dello Sport’un yaptığı habere göre, Kırmızı- Siyahlılar, yabancı oyuncularının ülkeye dönmesi konusunda çağrı yaptı. Futbolcuların 14 günlük karantina sürecine girecek olmaları nedeniyle bu kararın alındığı bilgisine ulaşıldı.

Koronavirüse yakalanıp hastalığı atlatan Arsenal menaceri Mikel Arteta, karantina süreci nedeniyle bir hayli sıkıldığını söyledi. 38 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı, “Son haftada yaklaşık 35 çocuk filmi izledim” diye konuştu.