33 yaşına gelen Luis Suarez'in yerine onun kadar kaliteli ancak genç bir santrfor almak isteyen Barcelona bir süre önce tercihini Inter'in Arjantinli forveti Lautaro Martinez'den yana kullanmıştı. Inter ise yapılan tüm teklifleri reddetmişti.

İspanyol medyasından Diario Sport'un haberine göre Barça; Inter son teklifini yaptı ve 60 milyon euro ile iki oyuncu önerdi.

Haberde oyuncuların isimleri verilmezken, bu futbolcuların Semedo ve Carlos Alena olabileceği belirtiliyor.

Bu sezon 31 maçta 16 gol, 4 asistlik performans sergileyen 22 yaşındaki Arjantinli yıldızın 111 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunuyor ancak bu ücret de 1-15 Temmuz arasındaki süre için geçerli.

Martinez de geçtiğimiz hafta Inter'in yeni şartlarla teklif ettiği kontratı reddetmiş ve kulübüne Barxcelona'ya gitmek istediğini iletmişti.



