Barcelona Lassa - Darüşşafaka Tekfen maç sonucu: 97-65

Turkish Airlines EuroLeague'in 16. maç döneminde temsilcilerimizden Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda İspanya temsilcisi Barcelona Lassa ile karşı karşıya geldi.

İlk çeyrekte 29-16'lık üstünlüğü yakalayarak maça iyi başlayan Barcelona, ilk yarıyı da 54-27 önde tamamladı.

İkinci yarıda farkı daha da açan ev sahibi ekip, sahadan 97-65'lik skorla galip ayrılan taraf oldu.

EuroLeague'de üst üste 3. galibiyetini alan Barcelona Lassa, toplamda da 9 galibiyetini elde ederken temsilcimiz Darüşşafaka Tekfen ise 14. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Süre alan her oyuncunun sayı katkısı verdiği Barcelona'da Thomas Heurtel 18 sayıyla en skorer isim olurken Chris Singleton ve Jaka Blazic de 10'ar sayıyla oynadılar.

Darüşşafaka Tekfen'de Toney Douglas 23 sayı, 6 asist ile maçın en skorer ismi olurken Stanton Kidd de 9 sayı üretti.