Transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Barcelona, son bombasını Jules Kounde ile patlatacak. Chelsea'nin ısrarla istediği Kounde, Barça'ya gitmek istediği için bu teklifi geri çevirdi. Tecrübeli stoperin kulübü Sevilla ile masaya oturan Katalan ekibinin, 55 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek Fransız oyuncuyu alacağı bildirildi. Barça ile her konuda anlaşan 23 yaşındaki savunmacının, 2026 yılına kadar sözleşme imzalayacağı belirtildi. 2019 yılında 25milyon Euro'ya Bordeaux'dan, Sevilla'ya transfer olan Kounde'nin satışından Fransız kulübünün de yüzde 20 pay alacağı belirtildi.

De Jong'a yeni engel

Bu arada ısrarla Barça'da kalmak isteyen ve Manchester United'ın teklifini kabul etmeyen Frankie de Jong için yeni bir engel daha ortaya çıktı! İspanyol spor gazetesi AS'ın haberine göre yıllık 12.5 milyon Euro kazanan Hollandalı orta saha oyuncusuna yönetimden, "Burada kalmak istiyorsan, maaşında yüzde 50 indirim yapmalısın" mesajı gönderildi.