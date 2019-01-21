La Liga'da liderlik koltuğunda oturan Katalan devi Barcelona, transferde bombayı oldukça sürpriz bir isimle patlatmaya hazırlanıyor.

Munir El Haddadi'nin Sevilla'ya gönderilmesinden sonra Luis Suarez'i yedekleyecek bir 9 numara arayışına giren Barça'nın Sassuolo forması giyen Kevin-Prince Boateng'i kadrosuna katmaya çok yakın olduğu iddia edildi.

Sky Sport İtalya'dan Gianluca Di Marzio'nun paylaştığı habere göre Barça, 31 yaşındaki Ganalı santrforu 8 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla birlikte kiralayacak.

Bu sezon 15 maçta forma giyen ve fileleri 5 kez havalandıran Boateng için Sassuolo'ya ödenecek kiralama bedelinin ise 2 milyon euro olacağı kaydedildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler