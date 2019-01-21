  • Haberler
  • Transfer
  • Barcelona, Kevin-Prince Boateng'i transfer etmeye çok yakın!

Barcelona, Kevin-Prince Boateng'i transfer etmeye çok yakın!

Barcelona'nın Sassuolo'da forma giyen Kevin-Prince Boateng'i transfer etmeye çok yakın olduğu iddia edildi. Ganalı golcünün ilerleyen saatlerde imzayı atması bekleniyor.

21 Ocak 2019, Pazartesi 16:19 Son Güncelleme:
- A +
Barcelona, Kevin-Prince Boateng'i transfer etmeye çok yakın!

La Liga'da liderlik koltuğunda oturan Katalan devi Barcelona, transferde bombayı oldukça sürpriz bir isimle patlatmaya hazırlanıyor.

Munir El Haddadi'nin Sevilla'ya gönderilmesinden sonra Luis Suarez'i yedekleyecek bir 9 numara arayışına giren Barça'nın Sassuolo forması giyen Kevin-Prince Boateng'i kadrosuna katmaya çok yakın olduğu iddia edildi.

Sky Sport İtalya'dan Gianluca Di Marzio'nun paylaştığı habere göre Barça, 31 yaşındaki Ganalı santrforu 8 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla birlikte kiralayacak.

Bu sezon 15 maçta forma giyen ve fileleri 5 kez havalandıran Boateng için Sassuolo'ya ödenecek kiralama bedelinin ise 2 milyon euro olacağı kaydedildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.