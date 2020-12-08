Barcelona - Juventus | Messi ve Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı son maç!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Barcelona ve Juventus karşı karşıya gelecek. Saat 23.00'te Camp Nou'da oynanacak mücadele öncesi Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'nde en son karşılaştıkları maçın özet görüntülerini sizler için derledik.
Messi'li Barcelona ve Ronaldo'lu Juventus bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tüm kozlarını paylaşacak. Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'nde en son karşılaştıkları maç 2010-11 sezonunun yarı finalleriydi. İlk maçta Messi, Bernabéu'da 2-0 kazandıkları maçta iki gol attı. İkinci maçta ise 1-1 berabere kaldılar ve Pep Guardiola'nın takımı finalde Manchester United'ı yenip kupanın sahibi oldu.