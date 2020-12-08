Messi'li Barcelona ve Ronaldo'lu Juventus bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tüm kozlarını paylaşacak. Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'nde en son karşılaştıkları maç 2010-11 sezonunun yarı finalleriydi. İlk maçta Messi, Bernabéu'da 2-0 kazandıkları maçta iki gol attı. İkinci maçta ise 1-1 berabere kaldılar ve Pep Guardiola'nın takımı finalde Manchester United'ı yenip kupanın sahibi oldu.