Messi ve Ronaldo'nun karşı karşıya geleceği Şampiyonlar Ligi mücadelesi nefesleri kesecek. G Grubu'nun son maçında lider Barcelona ikinci sırada bulunan Juventus'u konuk edecek. İlk maçı 2-0 kazanan Barça ikinci maçı da kazanarak na mağlup grubu bitirmek istiyor. Merih Demiral'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği maçta Ronaldo ve arkadaşları ise Barcelona'dan rövanşı almak için sahaya çıkacak.

Barcelona - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Nou Camp'ta oynanacak ve saat 23.00'te başmayacak mücadele beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

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Barcelona - Juventus muhtemel 11'ler...

Barcelona: Stegen, Alba, Dest, Araujo, Lenglet, Pjanic, Jong, Coutinho, Griezmann, Messi, Braithwaite

Juventus: Szczesny, Danilo, De Ligt, Bonucci, Sandro, Kulusevski, Arthur, Rabiot, Chiesa, Morata, Ronaldo

Juventus'ta Merih Demiral, Chiellini ve Buffon sakatlıkları nedeniyle Barcelona karşısında forma giyemeyecek. Barça da ise Pique, Fati ve Sergi'nin sakatlıkları bulunuyor. Dembele ve Umtiti'nin durumları ise maç saatinde belli olacak.

İki takım arasında Torino'da oynanan karşılaşmayı Barcelona 2-0 kazanmayı bilmişti. Barcelona grupta oynadığı 5 maçı da kazanarak 15 puan topladı. Juventus'un ise 5. maçlar sonunda 12 puanı bulunuyor.