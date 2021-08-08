Barcelona-Juventus Gamper Kupası CANLI

Geleneksel Joan Gamper Kupası’nın 2021 yılı maçında Barcelona ile Juventus karşı karşıya geliyor. Her sezon başında Barcelona'nın bir rakibini ağırladığı, bir nevi sezon açılış maçı olan Joan Gamper Kupası’nda bu sezon Cristiano Ronaldo konuk oldu.

Bu maç ile birlikte Ronaldo'nun Messi ile yeniden rakip olması bekleniyordu. Fakat maç öncesi Messi'nin sürpriz ayrılığı gündemden düşmedi ve o dev buluşma yaşanmadı.

Yeni yıldız Yusuf Demir ise bu önemli maçta ilk 11'de sahaya çıktı. Hazırlık maçında da etkili olan ve gol atan 18 yaşındaki Yusuf Demir, Rapid Wien takımından bu sezon başında geldi.

İşte Depay'ın golü









Barcelona ve Juventus'un ilk 11'leri

Barcelona: Neto, Dest, Pique, Araujo, Sergio Busquets, Griezmann, Memphis Depay, Braithwaite, Jordi Alba, Roberto, Yusuf Demir.

Juventus: Szczesny, De Sciglio, De Ligt, Rugani, Alex Sandro, Cuadrado, Ramsey, Bentancur, Bernardeschi, Morata, Cristiano Ronaldo

8 yıldır Barça kazanıyor

Joan Gamper Kupası’nı sekiz yıldır kaybetmeyen Barcelona, son yenilgisini 2012’de Sampdoria’ya karşı yaşamıştı.



