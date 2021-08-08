Barcelona-Juventus Gamper Kupası CANLI
Barcelona ile Juventus, geleneksel Joan Gamper Kupası’nda karşı karşıya geliyor. Cristiano Ronaldo'nun Lionel Messi ile yeniden rakip olması beklenen maç öncesi Messi'nin sürpriz ayrılığı gündemden düşmedi. Yeni yıldız Yusuf Demir ise bu önemli maçta ilk 11'de sahaya çıktı. Barcelona'nın Memphis Depay ve Braithwaite'in attığı gollerle 2-0'lık üstünlüğü bulunuyor. İlk golün asistini Yusuf Demir yaptı.
Geleneksel Joan Gamper Kupası’nın 2021 yılı maçında Barcelona ile Juventus karşı karşıya geliyor. Her sezon başında Barcelona'nın bir rakibini ağırladığı, bir nevi sezon açılış maçı olan Joan Gamper Kupası’nda bu sezon Cristiano Ronaldo konuk oldu.
Bu maç ile birlikte Ronaldo'nun Messi ile yeniden rakip olması bekleniyordu. Fakat maç öncesi Messi'nin sürpriz ayrılığı gündemden düşmedi ve o dev buluşma yaşanmadı.
Yeni yıldız Yusuf Demir ise bu önemli maçta ilk 11'de sahaya çıktı. Hazırlık maçında da etkili olan ve gol atan 18 yaşındaki Yusuf Demir, Rapid Wien takımından bu sezon başında geldi.
İşte Depay'ın golü
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1424455247284609028
Barcelona ve Juventus'un ilk 11'leri
Barcelona: Neto, Dest, Pique, Araujo, Sergio Busquets, Griezmann, Memphis Depay, Braithwaite, Jordi Alba, Roberto, Yusuf Demir.
Juventus: Szczesny, De Sciglio, De Ligt, Rugani, Alex Sandro, Cuadrado, Ramsey, Bentancur, Bernardeschi, Morata, Cristiano Ronaldo
8 yıldır Barça kazanıyor
Joan Gamper Kupası’nı sekiz yıldır kaybetmeyen Barcelona, son yenilgisini 2012’de Sampdoria’ya karşı yaşamıştı.