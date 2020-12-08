Uzun yıllar El Clasico'da karşı karşıya gelen Messi ile Ronaldo, Camp Nou'da Barcelona ve Juventus'un kozlarını paylaşacağı mücadelede boy gösterirken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Şampiyonlar Ligi keyfi sezon boyunca Misli.com'da!

İspanya La Liga'da 10 maçı geride bırakmasına rağmen şimdiden 4 yenilgiyi hanesine yazdıran Barcelona'da sular bir türlü durulmuyor, deniz oldukça dalgalı! Son yenilgi de geçtiğimiz hafta sonu Cadiz deplasmanında geldi ve TD Ronald Koeman savunma organizasyonu konusunda sorunları olduğunu, bunu öğrencilerine de aktardığını söyledi. Gerard Pique, Ousmane Dembele, Sergi Roberto ve Ansu Fati sakat. Dynamo Kiev ve Ferencvaros deplasmanlarında Clement Lenglet ile Oscar Mingueza ortaklığını izledik ancak sakatlığını atlatan Ronald Araujo'yu da ilk 11'de görebiliriz.

Juventus ise Barça ile Devler Ligi'ndeki ilk kapışmasını 2-0 kaybetmişti. O maçta Cristiano Ronaldo koronavirüs karantinasında olduğu için boy gösterememiş, Merih Demiral kırmızı kart görmüş ve Lionel Messi 1 gol 1 asist ile İtalya'da manşetleri süsleyen taraf olmuştu. O maçtan sonra üst üste 8 resmi maçta yenilgi yüzü görmediler ama Benevento ve Lazio deplasmanlarında gelen kayıplar İtalya Serie A'da zirve yarışında geri kalmalarına neden oldu. İspanya kafilesinde milli futbolcumuz Merih Demiral ve tecrübeli isim Giorgio Chiellini yer almadı. TD Andrea Pirlo stoper tandemini "Bonucci & De Ligt" ikilisinden oluşturacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Messi ile Ronaldo'nun Avrupa arenasındaki kapışmalarında Ronaldo sadece 1 kez kazanabildi. (Messi 2 galibiyet - 2 beraberlik)

- Messi, Ronaldo'nun takımlarına Avrupa'da 3 gol atarken; Ronaldo 5 eşleşmede gol sevinci yaşayamadı.

- Barcelona'nın son 7 resmi maçının 6'sı "2.5 ÜST" oldu.

- Juventus'un son 6 resmi maçı "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Devler Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Barcelona Kazanır" oldu! %25'lik kesim Lionel Messi ve arkadaşlarının Camp Nou'da kazanan taraf olacağını düşünüyor... %21'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.