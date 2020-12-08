Barcelona - Juventus - CANLI

G Grubu'nun son maçında lider Barcelona ikinci sırada bulunan Juventus'u konuk ediyor. İlk maçı 2-0 kazanan Barça ikinci maçı da kazanarak namağlup grubu bitirmek istiyor. Merih Demiral'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemediği maçta Ronaldo ve arkadaşları ise Barcelona'dan rövanşı almak için sahaya çıkıyor. Barcelona'da Messi, Juventus da ise Ronaldo sahaya 11'de çıkıyor.

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Barcelona - Juventus 11'ler...

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Lenglet, Araujo, Jordi Alba; de Jong, Pjanic; Messi, Pedri, Trincao; Griezmann

Juventus: Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, McKennie; Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo

Barcelona - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Nou Camp'ta oynanacak ve saat 23.00'te başlayan mücadele beIN SPORTS HD2'den canlı ve şifreli olarak yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

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Juventus'ta Merih Demiral, Chiellini ve Buffon sakatlıkları nedeniyle Barcelona karşısında forma giyemeyecek. Barça da ise Pique, Fati ve Sergi'nin sakatlıkları bulunuyor. Dembele ve Umtiti'nin durumları ise maç saatinde belli olacak.

İki takım arasında Torino'da oynanan karşılaşmayı Barcelona 2-0 kazanmayı bilmişti. Barcelona grupta oynadığı 5 maçı da kazanarak 15 puan topladı. Juventus'un ise 5. maçlar sonunda 12 puanı bulunuyor.



