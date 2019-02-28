Katalan devi Barcelona, dünyaca ünlü sol beki Jordi Alba'yla nikah tazeledi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 2024 yılına dek uzatıldığı belirtildi.

Bu sezon takımıyla çıktığı 36 maçta 2 gol ve 14 asist kaydeden İspanyol futbolcunun serbest kalma bedelininse tam 500 milyon euro olarak belirlendiği ifade edildi.

2012 yazında Valencia'dan 14 milyon euro karşılığında Barça'ya transfer olan Alba, takımıyla şimdiye dek 282 maça çıktı ve 14 kez fileleri sarstı.

Yıldız isim, birlikte oynamaya başladıkları günden bu yana takımın Arjantinli süperstarı Lionel Messi'ye en çok asist yapan oyuncu konumunda bulunuyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler