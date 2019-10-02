Avrupa’nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde bu akşamın tartışmasız nefesleri kesecek mücadelesi, İspanya’da oynanacak. F Grubu’nda Barcelona, Nou Camp Stadı’nda İtalyan temsilcisi İnter’i ağırlayacak. Zorlu randevu öncesi ev sahibinde Umtiti ve Alba’nın sakatlığı sebebiyle forma giyemeyeceği ancak Lionel Messi ile Dembele’nin kadroda olacağı öğrenildi.

Barcelona - İnter maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Saat 22.00’de başlayacak mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Dev mücadeleyi, geçen sezon Liverpool ile Tottenham arasındaki Şampiyonlar Ligi finalinde düdük çalan Damir Skomina yönetecek.

4 maçtır golleri yok

Konuk takımda ise herhangi bir eksik bulunmadığı bildirildi. İki takım bugüne kadar 8 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu karşılaşmaların 4’ünü Barça, 3’ünü İnter kazanırken, 1 maç da beraberlikle sonuçlandı. İnter, bundan önce Nou Camp’ta çıktığı 4 maçta gol atamazken, İtalyanlar’ın hocası Conte de, Chelsea’nin başındayken 2018’de rakibine bu statta 3-0 yenilmişti.

Grubun diğer mücadelesinde ise Çek ekibi Slavya Prag, 19.55’te Dortmund’u konuk edecek. Mücadele, Beinsports1’den ekranlara gelecek.

Şampiyonlar Ligi Gruplar

Galatasaray'ın A Grubu'nda Belçika'nın Club Brugge, Fransa'nın Paris Saint-Germain ve İspanya'nın Real Madrid takımlarıyla mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi grupları şöyle:

A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray

B Grubu: Bayern Münih, Tottenham, Olympiakos, Kızılyıldız

C Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta

D Grubu: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskova

E Grubu: Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk

F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Prag

G Grubu: Zenit, Benfica, Olympique Lyon, Leipzig

H Grubu: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille

Maç tarihleri

Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde:

Grup 2. maçları: 1-2 Ekim

Grup 3. maçları: 22-23 Ekim

Grup 4. maçları: 5-6 Kasım

Grup 5. maçları: 26-27 Kasım

Grup 6. maçları: 10-11 Aralık

Son 16 turu ilk maçları: 18-19 Şubat 2020 ve 25-26 Şubat 2020

Son 16 turu rövanş maçları: 10-11 Mart 2020 ve 17-18 Mart 2020

Çeyrek final ilk maçları: 7-8 Nisan 2020

Çeyrek final rövanş maçları: 14-15 Nisan 2020

Yarı final ilk maçları: 28-29 Nisan 2020

Yarı final rövanş maçları: 5-6 Mayıs 2020

Final maçı: 30 Mayıs 2020



