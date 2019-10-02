Barcelona - İnter maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi’nde gözler F Grubu’nda olacak. Lionel Messi’li Barcelona, sahası Nou Camp’ta Lukaku’lu İnter’i konuk edecek. Peki, Barcelona - İnter maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Gecenin maçı olan Barcelona - İnter kapışmasının canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.
Avrupa’nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde bu akşamın tartışmasız nefesleri kesecek mücadelesi, İspanya’da oynanacak. F Grubu’nda Barcelona, Nou Camp Stadı’nda İtalyan temsilcisi İnter’i ağırlayacak. Zorlu randevu öncesi ev sahibinde Umtiti ve Alba’nın sakatlığı sebebiyle forma giyemeyeceği ancak Lionel Messi ile Dembele’nin kadroda olacağı öğrenildi.
Barcelona - İnter maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Saat 22.00’de başlayacak mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Dev mücadeleyi, geçen sezon Liverpool ile Tottenham arasındaki Şampiyonlar Ligi finalinde düdük çalan Damir Skomina yönetecek.
4 maçtır golleri yok
Konuk takımda ise herhangi bir eksik bulunmadığı bildirildi. İki takım bugüne kadar 8 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu karşılaşmaların 4’ünü Barça, 3’ünü İnter kazanırken, 1 maç da beraberlikle sonuçlandı. İnter, bundan önce Nou Camp’ta çıktığı 4 maçta gol atamazken, İtalyanlar’ın hocası Conte de, Chelsea’nin başındayken 2018’de rakibine bu statta 3-0 yenilmişti.
Grubun diğer mücadelesinde ise Çek ekibi Slavya Prag, 19.55’te Dortmund’u konuk edecek. Mücadele, Beinsports1’den ekranlara gelecek.
Şampiyonlar Ligi Gruplar
Galatasaray'ın A Grubu'nda Belçika'nın Club Brugge, Fransa'nın Paris Saint-Germain ve İspanya'nın Real Madrid takımlarıyla mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi grupları şöyle:
A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray
B Grubu: Bayern Münih, Tottenham, Olympiakos, Kızılyıldız
C Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta
D Grubu: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskova
E Grubu: Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk
F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Prag
G Grubu: Zenit, Benfica, Olympique Lyon, Leipzig
H Grubu: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille
Maç tarihleri
Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde:
Grup 2. maçları: 1-2 Ekim
Grup 3. maçları: 22-23 Ekim
Grup 4. maçları: 5-6 Kasım
Grup 5. maçları: 26-27 Kasım
Grup 6. maçları: 10-11 Aralık
Son 16 turu ilk maçları: 18-19 Şubat 2020 ve 25-26 Şubat 2020
Son 16 turu rövanş maçları: 10-11 Mart 2020 ve 17-18 Mart 2020
Çeyrek final ilk maçları: 7-8 Nisan 2020
Çeyrek final rövanş maçları: 14-15 Nisan 2020
Yarı final ilk maçları: 28-29 Nisan 2020
Yarı final rövanş maçları: 5-6 Mayıs 2020
Final maçı: 30 Mayıs 2020