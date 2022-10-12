Barcelona - Inter maçı iddaa oranları

Geçen hafta Giuseppe Meazza'da 1-0 kaybeden Barcelona, Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda ilk 3 maçı sadece 3 puanla geçmiş oldu. La Liga'ya döndüklerinde Celta Vigo'yu 1-0 yendiler ve ligde üst üste 7. kez kazanıp liderliğe devam ettiler ancak Avrupa'nın en büyük arenasında yola devam etmek için acilen bir şeyler yapmaları lazım! Son 2 resmi maçı kaçıran Franck Kessie iyileşti ve maç kadrosunda yer aldı. Ronald Araujo, Jules Kounde, Hector Bellerin, Memphis Depay ve Andreas Christensen'in sakatlıkları devam ediyor. TD Xavi Hernandez, savunmanın ortasında "Gerard Pique & Eric Garcia" ikilisiyle maça başlayacak. Sol bekte Jordi Alba ya da Marcos Alonso görev yapacak. Hücum merkezinde Robert Lewandowski banko; kanatlardan biri Ousmane Dembele, diğeri Ansu Fati veya Raphinha olacak.

BARCELONA - INTER MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Viktoria Plzen'i Çekya'da 2-0 yendikten sonra İtalya'da Barcelona'yı milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle deviren Inter, Serie A'da da Edin Dzeko'nun golleriyle Sassuolo'yu yenip iyice moral seviyesine yukarı çekti. Marcelo Brozovic sakat, takımla çalışmalara başlayan Romelu Lukaku ile Joaquin Correa henüz tam olarak hazır olmadıkları için deplasman kafilesinde yer almadı. Brozovic'in yokluğunda Kristjan Asllani ve/veya Hakan orta alandaki boşluğu dolduracak gibi duruyor. Nicolo Barella üçlüyü tamamlayan diğer isim olacak. Hücumda "Lautaro Martinez & Dzeko" ortaklığı göreceğiz. Sağ kanatta Matteo Darmian ya da Denzel Dumfries, solda ise Federico Dimarco forma giyecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Barcelona'nın son 5 resmi maçının 4'ü "2.5 ALT" bitti. (5 maç - 8 gol)

- Inter, İspanya deplasmanında çıktığı son 8 ŞL maçının 7'sini kaybetti! (1B)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Barcelona kazanır" oldu! %57'lik kesim mutlak 3 puana ihtiyacı olan Katalan devinden Camp Nou'da galibiyet bekliyor... %7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU HALİL İBRAHİM AĞIŞ’IN TERCİHİ

Grupta oynadığı ilk maçta Plzen karşısında aldığı galibiyet sonrası önce Bayern Münih ve son olarak İnter’e karşı sahadan mağlubiyetle ayrılan Katalan ekibi Barcelona açısından artık bu karşılaşmada ilk 2 hedeflerinden kopmamak adına kaybetme lüksü bulunmuyor. Özellikle kadrosunda Lewandowski, Fati ve Rapinha gibi güçlü gol silahlarıyla taraftarı önünde kazanmak adına taraftarı önünde baskılı bir futbolla maça başlamalarını bekliyorum. İnter ise geçen hafta rakibine karşı oynadığı maçta Hakan Çalhanoglu’nun attığı muhteşem golüyle mücadeleyi 1-0 kazanarak çok önemli bir galibiyet elde etti. Ayrıca ligde 2 maç kaybeden İtalya ekibi bu moralle hafta sonu çıktığı Sassuolo karşısında Dzeko’nun attığı 2 golle mücadeleyi 2-1 kazanarak güzel bir hava yakaladı. Mutlaka gruptaki hedefleri doğrultusunda bu zorlu deplasmanda açık futbolla başlayıp puan almak isteyeceklerdir. Hücum yönü yüksek iki ekipte ilk maçın aksine tempolu futbolla maça başlayarak karşılıklı goller bulacaklardır.